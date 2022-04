Kindesentführung in Biel – Frau täuscht Ex-Mann Kur vor – und entführt Kinder nach Tunesien 

Dafür musste sie sich vor dem Gericht in Biel verantworten.

Eine Frau aus dem Seeland musste sich am Montag vor Gericht wegen Kindesentführung verantworten.

Eine Frau aus dem Seeland musste sich vor Gericht verantworten, weil sie im Herbst 2018 mit ihren drei Kindern nach Tunesien flog. Ihrem Ex-Mann teilte sie mit, sie gehe auf Kur nach Deutschland, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Sie hatte die Kinder dem Vater 18 Monate lang, vom Herbst 2018 bis Frühling 2020, vorenthalten. Am Montag musste sich die Seeländerin deshalb vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Kindesentführung.

Um ihre Depressionen zu heilen, fahre sie samt den drei Kindern nach Deutschland, teilte die Frau ihrem Ex-Mann per Whatsapp mit. Am Montag sagte sie vor Gericht aus, sie hätte dann auf einmal Angst bekommen, dass ihr Ex-Mann ihr nachreise. So flog sie kurzerhand samt den Kindern nach Tunesien. Dort wartete bereits eine Freundin mit einer Arbeit und einer Wohnung auf sie.