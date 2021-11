Stolperfalle – «Frau tat mir richtig leid» – Verletzte wegen Kabelbrücke auf der Strasse

Eine Frau ist in Basel über eine Kabelbrücke gestürzt und musste von der Sanität betreut werden.

Bei Anliegen bezüglich dem Fussverkehr bittet der Verband «Fussverkehr Schweiz», sich an sie zu wenden.

Monatelang stolperten und stürzten Fussgängerinnen und Fussgänger über eine Kabelbrücke in Basel, sagt ein News-Scout.

Eine ältere Frau stürzt über eine Kabelbrücke und zieht sich dabei derart schwere Verletzungen zu, dass sie von der Sanität ins Spital gebracht werden muss. Am Unfallort bleiben Blutspritzer auf der Strasse zurück. «Seit Monaten stolpern Leute über diese Kabelleiste. Das war das zweite Mal, dass die Sanität anrücken musste», sagte ein in der Nähe wohnender News-Scout zu 20 Minuten, bevor die Leiste verschwand. Das Justiz- und Sicherheitsdepartement bestätigt zumindest einen Einsatz der Rettung in der Gasse dieses Jahr.