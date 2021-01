Die beim Naturbad Riehen in Basel treibende Leiche konnte mittlerweile geborgen werden.

Am Samstagmorgen wurde der Basler Polizei gemeldet, dass im Fluss Wiese beim Naturbad Riehen nahe der Stadt Basel ein lebloser Körper treibt . Trotz intensiver Suche, bei der auch eine Drohne zum Einsatz kam, und obwohl die deutschen Polizei bei der Suche mithalf, konnte der Leichnam nicht gefunden werden.

Nun aber konnte die Polizei den Körper bergen. Das schreibt sie in einer Mitteilung. «Um 16 Uhr ging bei der Kantonspolizei Basel-Stadt eine Meldung ein, wonach sich die am Vortag gesichtete Person auf Höhe Tierpark Lange Erlen im Fluss unter der Wasseroberfläche befinden könnte.» Die ausgerückte Berufsfeuerwehr konnte den Leichnam einer Frau ausfindig machen und an Land ziehen.