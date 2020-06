Aktualisiert vor 30min

Emmenbrücke LU

Frau tot in Wohnung aufgefunden – Ehemann festgenommen

Eine 47-jährige Frau wurde am Sonntag mit Schnitt- und Stichverletzungen tot in ihrer Wohnung in Emmenbrücke LU aufgefunden. Der 49-jährige Ehemann wurde festgenommen.

von Thomas Mathis

1 / 3 Die Polizei erhielt am Sonntag die Meldung, dass es in einer Wohnung in Emmenbrücke einen Streit gebe. Wikimedia / Dominic62 Beim Eintreffen der Rettungskräfte wies eine 47-jährige Frau schwere Schnitt- und Stichverletzungen. Sie verstarb noch vor Ort. (Symbolbild) Luzerner Polizei Die Luzerner Polizei nahm den 49-jährigen Ehemann fest. KEYSTONE

In Emmenbrücke ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Tötungsdelikt. Um 13.10 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in einer Wohnung in Emmenbrücke ein Streit stattfinde. Als die Polizei vor Ort intervenierte, fanden sie eine schwerverletzte Frau und ihren Ehemann in der Wohnung vor. Die 47-jährige Frau aus Serbien wies Schnitt- und Stichverletzungen auf.

Durch den Rettungsdienst wurde nach kurzer Zeit der Tod bei der Frau festgestellt, wie die Luzerner Polizei am Montagnachmittag mitteilt. Der 49-jährige Ehemann wurde für einen Untersuch ins Spital gefahren. Anschliessend wurde der Serbe festgenommen. Die Polizei stellte die mutmassliche Tatwaffe sicher. Es handelt sich um ein Messer.