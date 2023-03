Lithopädion: Frau trägt neun Jahre ein Steinkind im Bauch

Die ursprünglich aus der Demokratischen Republik Kongo stammende 50-jährige Frau war als Flüchtling in die USA gekommen. Sie suchte Ärzte in New York auf und klagte über Magenkrämpfe, Verdauungsstörungen und ein gurgelndes Geräusch nach dem Essen in ihrem Bauch. Die Untersuchungen ergaben bald, dass ein toter, 28 Wochen alter Fötus – ein sogenanntes «Steinkind» (Lithopädion) – in ihrem Unterbauch steckte und auf ihren Darm drückte. Das konnte auf eine Fehlgeburt neun Jahre zuvor zurückgeführt werden. Ihr Fall wurde im «Journal of Medical Case Reports» dokumentiert.



Die Frau wurde wegen einer intermittierenden Darmobstruktion aufgrund einer abdominalen Masse in die gynäkologische Onkologie überwiesen, um eine chirurgische Beratung zu erhalten. Aus Angst vor einer Operation habe sie jedoch einen Eingriff abgelehnt und sich für eine Symptomüberwachung entschieden. Leider verstarb die Frau 14 Monate später an schwerer Unterernährung im Zusammenhang mit dem wiederkehrenden Darmverschluss durch das Lithopädion und der anhaltenden Angst, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wie es im Bericht heisst.