Festnahme von SRF-Journalistin : «Frau Tschirky hat nichts falsch gemacht, es kann jede treffen»

Am Sonntag wurde die SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky in der weissrussischen Hauptstadt Minsk vorübergehend festgenommen. Die Journalistin Alice Bota sagt, solche willkürlichen Festnahmen häuften sich in Belarus.