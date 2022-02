Trübbach SG : Frau und drei Kinder können sich gerade noch retten

Am Donnerstagnachmittag ist in Trübbach SG in einem Einfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Die Bewohnenden konnten sich in Sicherheit bringen.

1 / 4 Flammen treten aus einem Schlafzimmer dieses Hauses aus. Kapo SG Eine Frau und drei Kinder konnten das Haus an der Hauptstrasse in Trübbach SG ohne fremde Hilfe verlassen. Kapo SG Der Brand brach am Donnerstag kurz vor 14.30 Uhr aus. Kapo SG

Das Haus wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte. Eine Frau und drei Kinder konnten das Haus unverletzt verlassen. Das Feuer brach in einem Schlafzimmer im zweiten Obergeschoss aus. «Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte schlugen bereits Flammen aus dem Fenster», heisst es im Communiqué der Polizei. Eine starke Rauchsäule sei emporgestiegen.

Der zuständigen Feuerwehr gelang es, mit rund 30 Angehörigen den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Frau und die drei Kinder konnten das brennende Haus selbstständig verlassen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Weitere Massnahmen drängten sich nicht auf.

Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen wurde mit der genauen Brandursachenermittlung beauftragt. Der Sachschaden dürfte 100'000 Franken übersteigen.

