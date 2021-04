Umliegende Strassen waren gesperrt : Frau und fünf Kinder nach Hausbrand im Spital

Am Löschgatterweg in Pieterlen BE hat es am Freitag in einem Wohnhaus gebrannt. Das Haus war bereits in Vollbrand geraten als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Brandursache ist noch unbekannt.