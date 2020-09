Polizeimeldungen Mittelland : Frau und Mann müssen nach heftiger Frontalkollision ins Spital

Am Montagmorgen geriet ein Autofahrer in La Tour-de-Trême FR auf die falsche Fahrspur und prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Die beiden verletzten Lenker mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

1 / 78 Freiburg, 28. September 2020: Ein Automobilist geriet auf die linke Fahrspur und prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrer sind verletzt. Kantonspolizei Freiburg Bettlach, 28. September: Ein 81-jähriger Autolenker geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen Linienbus. Kapo SO Freiburg, 28. September 2020: Die Kapo Freiburg ist einer elfköpfigen Jugendbande auf die Spur gekommen, welche nun wegen Diebstahl und Vandalismus vor Gericht muss. KEYSTONE

Ein 33-jähriger Automobilist fuhr am Montag Morgen von La Tour-de-Trême in Richtung Le Pâquier. Kurz bevor er in die Ortschaft einfahren konnte, geriet er auf die linke Fahrspur. Er prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Die 52-jährige Lenkerin dieses Autos, die korrekt gefahren ist, sowie der Lenker des ersten Autos wurden dabei verletzt. Beide mussten mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstag mitteilte.

Die Autos erlitten einen Totalschaden und mussten von einer Garage abgeschleppt werden. Der Strassenabschnitt sei ungefähr für eine Stunde gesperrt gewesen. Eine Untersuchung zum Unfallhergang ist im Gange.