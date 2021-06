Olten SO : Frau sexuell belästigt – Polizei schnappt 24-jährigen Grapscher

Am Oltner Bahnhof wurde kürzlich eine Frau von einem Unbekannten sexuell belästigt. Der mutmassliche Täter konnte unterdessen ermittelt und angehalten werden.

In Olten wurde am Samstag, 5. Juni 2021, eine Frau von einem Unbekannten sexuell belästigt. Unverzüglich leitete die Solothurner Kantonspolizei Ermittlungen zur Täterschaft in die Wege.