Au: Frau verfolgt Autodieb und ertappt ihn erneut beim Stehlen

Am Dienstagabend um 22.10 Uhr meldete eine Frau der Notrufzentrale der Kantonspolizei St. Gallen, dass soeben ein fremder Mann ihr Auto an der Neudorfstrasse in Au SG durchsucht habe. Wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, verfolgte die Frau daraufhin den Unbekannten – und erwischte ihn erneut beim Diebstahl. Sie meldete der Polizei, dass der Mann nun beim Bahnhof Au ein weiteres Auto durchsuche.