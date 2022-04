Venezuela : Frau verhaftet, weil sie auf Marketplace Niere einer 15-Jährigen verkaufen wollte

Für umgerechnet 18’500 Franken wollte eine Frau in Venezuela eine Niere über das Internet verkaufen. Sie sei «in einwandfreiem Zustand».

In Venezuela ist eine Frau festgenommen worden, die im Internet eine Niere zum Verkauf angeboten hat. Die Verdächtige sei festgenommen worden, nachdem sie in einer Online-Börse illegal eine Niere für 20’000 Dollar (18’500 Franken) angeboten habe, teilte der venezolanische Generalstaatsanwalt Tarek William Saab am Sonntag auf Twitter mit. In dem Angebot der Beschuldigten hiess es demnach, die Niere stamme von einem 15-jährigen Mädchen und sei «in einwandfreiem Zustand».