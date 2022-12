Aerosmith-Frontmann : Frau verklagt Steven Tyler wegen sexuellen Missbrauchs

Der Sänger der Rockband Aerosmith soll die heute 65-jährige Frau in den 70er Jahren als Minderjährige von ihm abhängig gemacht und missbraucht haben.

Aerosmith-Sänger Steven Tyler soll in den 70er Jahren eine Minderjährige sexuelle missbraucht haben.

Der Frontmann der Rockband Aerosmith, Steven Tyler, ist von einer Frau verklagt worden, die nach eigenen Angaben in den 70er Jahren als Minderjährige von dem Sänger sexuell missbraucht wurde. Wie aus der bei einem Gericht in Los Angeles eingereichten Klageschrift hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag, wirft die 65-jährige US-Bürgerin Julia Misley dem heute 74-jährigen Musiker sexuelle Übergriffe vor.