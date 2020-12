Wien : Frau verlangt Schweigegeld für Lockdown-Partys

Im Wiener Stadtteil Penzing hat eine Frau in einem Wohnhaus ihre ganz persönliche Preisliste aufgehängt. Wer eine Party feiern möchte, muss Schweigegeld zahlen.

So viel Schweigegeld müssen die Nachbarinnen und Nachbarn einer Österreicherin in Wien-Penzing bezahlen.

Weihnachts- und Silvesterpartys sind aufgrund der Corona-Pandemie in Österreich verboten. In einem Wohnhaus in Wien hängt nun eine Preisliste, für alle jene, die in den kommenden Tagen eine illegale Corona-Party feiern wollen.