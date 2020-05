Traumprinz gesucht

Frau verliebt sich unsterblich beim Wandern

Eine Ostschweizerin hat sich letzten Samstag auf dem Glarner Fronalpstock schockverliebt. Nun sucht sie den Mann, der ihr seither nicht mehr aus dem Kopf geht.

Mit ihren Freundinnen, die sie ebenfalls beim Wandern kennen gelernt hatte, wanderte eine Leser-Reporterin letzten Samstag auf den Gipfel des Fronalpstocks. Oben angekommen, gönnte sich die Gruppe eine Mittagspause und machte ein Picknick. «Beim Essen ist er mir das erste Mal aufgefallen. Unsere Blicke haben sich getroffen. Ich habe gleich gespürt, dass da etwas ist», schwärmt die Ostschweizerin. Sofort habe sie ihren Freundinnen erzählt, dass da ein toller Typ in der Nähe sei.

Als die Wandergruppe nach dem Essen kurz nach 12.30 Uhr zum Gipfelkreuz ging, um Fotos zu machen, sei der schöne Fremde plötzlich auf sie zugekommen. Er sei mit drei anderen Personen unterwegs gewesen und habe sie gebeten, ein Foto von der Gruppe zu machen. «Es hat mich total gefreut, dass er auf mich zugekommen ist», so die 38-Jährige. Man habe direkt gemerkt, dass man sich gegenseitig sympathisch sei. «Als ich ihm das Handy zurückgab und sagte, dass er es nun desinfizieren müsse, hat er gelächelt und mir einen schönen Tag gewünscht. Die Funken haben gesprüht», so die gebürtige Hamburgerin.

Abstieg auf Umwegen

Doch dann sei er auch schon wieder weg gewesen. Mit seiner Gruppe machte er sich auf den Rückweg. «Wir waren ihm die ganze Zeit auf den Fersen, doch meine Freundin wollte noch einen Umweg wandern, also haben wir ihn verloren», so die 38-Jährige. Sie hatte geplant, auf dem Parkplatz, wo die Wanderung startete, sein Kennzeichen zu fotografieren, wenn er zum Auto geht. So hätte sie ihn später kontaktieren können. Doch dazu kam es nicht.