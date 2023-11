Frau verschwindet während Yoga-Woche in Guatemala

Yoga-Woche in Guatemala : Nancy verschwindet im See – Zeugen weigern sich, auszusagen

Das FBI untersucht das mysteriöse Verschwinden der US-Amerikanerin Nancy Ng. Die 29-Jährige befand sich Mitte Oktober in Santa Cruz La Laguna in Guatemala in einem Yoga-Retreat. Wenige Tage später machte Nancy mit ihrer Gruppe einen Kajak-Ausflug zum Atitlán-See – seither wurde sie nicht mehr gesehen. Doch ab diesem Augenblick wird der Fall besonders seltsam, denn die Teilnehmenden der Yoga-Gruppe weigern sich, mit den Behörden zu sprechen.

Nancy Ng aus Monterey Park in Kalifornien war zum zweiten Jahr in Folge nach Guatemala gereist, um eine entspannte Woche bei Yoga- und Meditationslehrer Eduardo Rimada zu verbringen. Am 19. Oktober ging sie zusammen mit neun weiteren Personen zum See Atitlán, dort mietete die Gruppe Kajaks. In einem Video, das US-Medien veröffentlichten, ist Nancy mit anderen zu sehen, wie sie durch den See paddelt oder in die Kamera winkt, während sie in der Nähe des Ufers ist.

Gruppe reiste nach dem Vorfall ab

Anschliessend soll sich die 29-Jährige mit einer anderen Frau etwa 100 Meter von der Küste entfernt haben. Lee und Elaine Beal, die Besitzer der Kajak-Vermietung, erzählten den Behörden, dass acht Personen der Gruppe mit ihren Kajaks zurückgekehrt seien, während Nancy und die andere Frau in Richtung Seemitte paddelten. Etwas später sei die andere Frau alleine zurückgekehrt.

«Ich habe gesehen, wie ein Yogalehrer ihr half, auszusteigen», fügt Elaine Beal hinzu. «Sie war offensichtlich bedrückt. Die beiden sagten kein Wort zu uns.» Merkwürdig findet die Kajak-Vermieterin auch, dass die Gruppe zwölf Stunden nach Nancys Verschwinden abgereist ist, ohne Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Für die gemieteten Kajaks bezahlte die Gruppe nicht.

Die Hotelleitung organisierte am Tag des Verschwindens eine eigene Suchaktion – ohne Erfolg. Erst am nächsten Tag benachrichtigte das Hotel die Polizei. Ein Team suchte in Nancys Zimmer und in der Nähe des Sees nach Spuren. Inzwischen beendeten die Beamten die Suche.

Zeugin meldet sich zu Wort

Erst am Mittwoch – knapp einen Monat nach dem Vorfall – meldete sich die andere Frau über ihren Anwalt zu Wort. Nach den Angaben Christina Blazeks sei Nancy in den See gesprungen und dann «ertrunken oder verschwunden». Blazek behauptet, Nancy «vor der Gefahr des rauen Sees gewarnt» zu haben.

Wie Anwalt Christopher Gardner zu ABC7 Los Angeles sagte, habe seine Mandantin nach Nancys Verschwinden der Polizei von Guatemala eine vollständige Aussage gegeben. Die Behörden sollen Blazek gesagt haben, dass man in einem solchen Fall nichts tun könne. «Anscheinend ist dieser See dafür bekannt, dass Menschen darin ertrinken», so der Anwalt.

Der Yogalehrer ist ein wichtiger Zeuge

Blazek ist nicht die einzige Person, die über den Vorfall schweigt. Laut der guatemaltekischen Generalstaatsanwaltschaft war es bisher nicht möglich, die anderen Mitglieder der Gruppe zu befragen. Derzeit gelten sowohl der Yogalehrer Rimada als auch Christina Blazek als wichtigste Zeugen im Fall.

Nancys Familie gibt die Suche nicht auf. Die Ngs haben ein privates Such- und Rettungsteam engagiert, das den See mit Helikoptern und Boote durchsucht.