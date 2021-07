Bungee-Jump in Kolumbien - Frau versteht Anweisung falsch und springt ungesichert in den Tod

Das Missverständnis kostete Yecenia Morales da s Leben: Sie s tarb nicht nur an den Folgen ihrer Verletzungen, sondern soll auch kurz vor dem Aufprall einen Herzinfarkt erlitten haben.

Eine Kolumbianerin sprang beim Viadukt von Amagá im Norden Kolumbiens ungesichert in den Tod, weil sie gemeint hatte, der Guide habe ihr das Ok dafür gegeben.

Eine 25-jährige Kolumbianerin stürzte bei einem Bungee-Jump in den Tod, nachdem sie die Anweisung des Guides missverstanden hatte. Anstatt i hr das Ok für den Sprung zu geben , hatte der Mitarbeiter ihren Freund gemeint. In ihrer Verwirrung sprang Yecenia Morales ungesichert von der Plattform.