Zürich – Frau versuchte, ihren Mann zu vergiften und muss für 14 Jahre ins Gefängnis

Das Zürcher Obergericht verurteilte die heute 55-jährige Frau am Dienstag wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren. Zudem muss die Kosovarin für zwölf Jahre die Schweiz verlassen. Laut dem Gericht waren die Aussagen der Frau nicht glaubhaft. «Das Motiv war Eifersucht und verletzter Stolz», sagt der Richter bei der Urteilsbegründung. Das sei der Grund gewesen, weshalb bei ihr die Sicherungen durchgegangen sind. Spätestens bei der Strangulation am nächsten Morgen sei der Tötungsvorsatz gefasst worden. «Der Mann war dem Tod sehr nahe», sagte der Richter. Im Gegensatz zur Vorinstanz war die Tat für das Obergericht versuchter Mord und nicht versuchte Tötung und das Strafmass war mit 14 Jahren deutlich höher als die achteinhalb Jahre vom Bezirksgericht Zürich.

Die Ehefrau soll im April 2018 versucht haben, ihren fünf Jahre jüngeren Mann mit einem Gifttrank aus Medikamenten zu töten. Weil der Mann jedoch nur in einen Tiefschlaf fiel und am nächsten Morgen immer noch am Leben war, legte sie dem Schlafenden ein Netzkabel um den Hals und zog kräftig zu. Die tödliche Strangulation misslang einzig, weil die beiden Kinder intervenierten.