Frau versuchte mit gefälschtem Diplom als Ärztin zu arbeiten

Mit gefakten Unterlagen bewarb sich eine Frau als Hausärztin, Vertrauensärztin und Gesundheitsverantwortliche. Ihr Fall ging bis vor die Bundesrichter.

Der Staatsanwaltschaft war das Urteil zu milde. Das Berner Oberrichter mit erhöhte es in zweiter Instanz auf 22 Monate. Weil die Bernerin damit nicht einverstanden war, mussten sich auch die Bundesrichter mit dem Fall beschäftigen. In Lausanne wurde von der Verteidigung eine forensisch-psychiatrische Begutachtung verlangt. Laut dem Anwalt habe die Vorinstanz nicht berücksichtigt, dass die Aussagen der Angeklagte «komisch und lebensfremd» gewirkt hätten. Ausserdem hätte die Frau einen Sohn erfunden, den es gar nicht gäbe. «All dies hätte ernsthafte Zweifel an ihrer Schuldfähigkeit wecken müssen», so der Anwalt der Frau. Laut einer psychiatrischen Klinik wurden der Frau 2019 «Posttraumatische Belastungsstörung, dissoziative Krampfanfälle und mittelgradig depressive Episoden» attestiert.