Berlin: Frau verunfallt schwer – Aktivisten-Blockade behindert Lebensretter

Ein Spezialfahrzeug, das zum Anheben schwerer Lasten an den Unfallort gerufen wurde, stand danach laut einem Polizeisprecher eine «recht relevante» Zeit im Stau. (Symbolbild)

In Berlin haben Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen am Montag das Vorankommen eines Rettungseinsatzes verhindert. (Symbolbild)

Eine erneute Strassenblockade in Berlin hat am Montagmorgen nicht nur für Frust bei den Verkehrsteilnehmenden auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch für eine potenziell lebensgefährliche Verzögerung bei einem Rettungseinsatz gesorgt. Zuvor war eine Velofahrerin von einem Betonmischer erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher gegenüber der « Bild » sagt, sollte die Rettung der Radfahrerin durch den Einsatz von Spezialtechnik erleichtert werden – diese stand aber im Stau.

Lenker von Unbekanntem attackiert

Laut dem Sprecher Rolf Erbe sei der sogenannte Rüstwagen, mit dem beispielsweise schwere Lasten angehoben werden können, eine «recht relevante» Zeit im Stau gestanden, wodurch sich die Rettung zeitlich verzögert habe. Schlussendlich hätten die Retter an der Unfallstelle improvisieren müssen. Die Velofahrerin wurde anschliessend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Ebenso der Lenker des Betonmischers: Er erlitt leichte Verletzungen, als er nach dem Unfall ausgestiegen war, um nach der Frau zu schauen, und dabei von einer unbekannten Person angegriffen wurde.

Für die lebensgefährliche Verzögerung verantwortlich waren selbsterklärte Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen, die sich am Montagmorgen zum wiederholten Mal auf mehreren stark befahrenen Strassen festgeklebt und so den Berufsverkehr blockiert hatten. So gab es auf der A100 etwa 35 Minuten Stau, weiter sei beim Abzweiger Tempelhofer Damm ebenfalls ein «Versuch des Festklebens» festgestellt worden.