Aufwändige Bergung nach Selbstunfall

Auf der Kantonsstrasse in Menzingen musste am Mittwochabend ein Auto nach einem Selbstunfall mit einem Rettungsdienst geborgen werden.

Eine 25-jährige Autofahrerin war am Mittwochabend in Menzingen auf der Kantonsstrasse von Ägeri Richtung Baar unterwegs. In einer Rechtskurve verlor die Frau auf der schneebedeckten Strasse die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte über die Gegenfahrbahn und dort eine Böschung hinunter. Dabei überschlug sich der Wagen und kam rund 15 Meter von der Strasse entfernt, auf den Rädern stehend wieder zum Stillstand, wie die Zuger Polizei am Donnerstag mitteilte.