Düsseldorf: Frau verursacht tödlichen Unfall, schiesst ein Foto und fährt dann zur Arbeit

Der Unfall ereignete sich in Düsseldorf-Bilk.

Horrorszenario im Morgenverkehr in Düsseldorf: Eine Frau wendet verbotenerweise ihr Auto auf der Strasse. Ein entgegenkommender Töfffahrer muss ausweichen, er verliert die Kontrolle über sein Motorrad und prallt trotz Bremsversuch gegen einen Baumschutzbügel. Der 60-jährige Mann erlag kurze Zeit später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

«Zeugen haben gesagt, die tatverdächtige Frau habe angehalten, sei zu dem Verletzten gegangen, habe ihn angeschaut und sei dann weitergefahren», so ein Polizeisprecher gegenüber der «Rheinischen Post». Weiter berichtet ein Zeuge, dass die Frau noch ein Foto an der Unfallstelle gemacht haben soll, danach habe sie gesagt, sie müsse nun zur Arbeit, und sei wieder in ihr Auto eingestiegen. Sie soll laut Zeugenaussagen nicht einmal den Notruf gewählt haben.