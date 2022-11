Schmerzhafte Erfahrung : Frau verwechselt Augentropfen mit Sekundenkleber

Als Lyd aus Florida morgens schlaftrunken zu ihren Augentropfen greifen will, erwischt sie stattdessen den Sekundenkleber. Der tut seinem Namen alle Ehre und klebt ihr linkes Auge in null Komma nichts zusammen, sodass der jungen Frau nichts anderes übrig bleibt, als ins Spital zu fahren.



Auf Tiktok dokumentiert sie ihre schmerzhafte Geschichte. Das Spitalpersonal versuchte verschiedene Methoden, um Lyds Auge zu öffnen, darunter auch Salbe, die den Klebstoff lösen soll – leider vergeblich. «Sie liessen mich eine Salbe auftragen, die den Klebstoff auflöst», schreibt Lyd in einer Einblendung des Videos. «Aber das funktionierte nicht, also musste das medizinische Personal zu anderen Massnahmen greifen.» Als Nächstes wurde versucht, den Kleber aus dem Auge zu zupfen, was aber auch nur bedingt Erfolg brachte.