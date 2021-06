Männedorf ZH - Frau von Adolf Muschg wird rassistisch beleidigt – dann folgt ein Blumenstrauss

Nachdem die Gruppe das Paar mit ständigem Klingeln an der Haustür terrorisierte, tauchte eine Gruppe von drei Schülerinnen und drei Schülern bei seinem Haus auf und gaben Atsuko Muschg-Kanto einen Strauss mit Wiesenblumen, « säuberlich aufgereiht in einem kleinen Gestell von Reagenzgläsern. »

Schriftsteller Adolf Muschg, seine Frau Atsuko Kanto-Muschg und der Gemeindepräsident von Männedorf, André Thouvenin, in einem Bild aus 2014. Muschg erzählt im Juni 2021 in einem Artikel der «Zürichsee-Zeitung» von einer rassistischen Attacke gegenüber seiner Frau.

Der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg berichtet in der « Zürichsee-Zeitung » von einem Rassismus-Vorfall gegenüber seiner Frau, der schliesslich dazu führte, dass Schüler und Schülerinnen der Klasse 3b in Männedorf dem Paar einen Blumenstrauss überbrachten.

Atsuko Muschg-Kanto ist Japanerin. Kürzlich sei sie von einer Gruppe Jugendlichen, die in Männedorf mit ihren Velos unterwegs waren, rassistisch beleidigt, schreibt Muschg. Mit Rufen wie «Tsching-tschang-Chinatown» hätten die jungen Menschen seine Ehefrau angepöbelt. Auf die verbale Attacke folgte tagelanger K l ingel-Terror an der Haustür. Irgendwann hätten die Muschgs auf das Klingeln nicht mehr reagiert. « Vielleicht haben wir die eine oder andere Paketpost verpasst » , kommentiert der Autor in seinem Text.