Drillinge von Anna-Maria Ferchichi und Bushido beissen sich

Ferchichi würde es nicht in den Sinn kommen, die Kinder zurückzubeissen. Diesen Tipp gaben ihr mehrere ihrer Fans auf Instagram.

Anna-Maria Ferchichi gewährt ihren Followerinnen und Followern auf Instagram regelmässig Einblicke in ihr Privatleben . Die 41-Jährige lebt mit ihrem Ehemann Bushido und acht Kindern in Dubai.

Der Alltag in der Grossfamilie ist nicht immer einfach, wie Anna-Maria in ihrer Story erzählt. Momentan gehe es mit den einjährigen Drillingen Leonora, Naima und Amaya drunter und drüber. «Die Kleinen sind sehr quakig» gibt sie preis. Daher komme es gerade häufiger zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihnen. «Amaya hat es total auf Leo abgesehen und sie schon zweimal gebissen heute», erzählt sie.

Momentan schmeisst die Schwester von Popstar Sarah Connor (43) den Haushalt ohne ihren Gatten, aber mit der Hilfe ihrer Nannys . Bushido ist beruflich unterwegs. Dabei kommt sie auch mal an ihre Grenzen. «Richtig der Wurm drin heute. Andauernd weint jemand», erzählt sie ihrer Community. Sie stellt klar, dass sie und ihr Ehemann bei den Streitereien der Kinder «natürlich dazwischengehen und etwas sagen».

Anna-Maria beisst ihre Kinder nicht

Von zahlreichen Fans bekommt Anna-Maria Tipps, wie sie auf die Beissattacken ihrer Kinder reagieren soll. «Viele von euch schreiben mir, sie würden die Kinder zurückbeissen», erzählt die 41-Jährige. Eine Person sagte ihr, dass ihre Kinder so schnell verstanden hätten, dass sich das nicht gehöre. «Ich verstehe, was ihr damit meint, aber das würde mir im Leben nicht einfallen», so die achtfache Mutter bestimmt. Sie halte nichts von der «Wie-du-mir-so-ich-dir»-Erziehungsmethode.