Basel - Frau von drei Unbekannten sexuell angegriffen

Wie die Basler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, kam es in der Elsässerstrasse in der Nacht auf Dienstag zu einem Sexualdelikt. Demnach näherten sich gegen 1.30 Uhr drei unbekannte Männer einer Frau und hätten diese unvermittelt angegriffen und «sexuell angegangen». Die Frau wehrte sich, worauf die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Am Dienstagabend erstattete sie dann Anzeige bei der Polizei.