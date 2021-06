Emma Coronel Aispuro : Frau von «El Chapo» bekennt sich wegen Drogenhandels schuldig

Emma Coronel Aispuro soll ihrem Mann bei seinen Geschäften geholfen haben. Die Mindest-Haftstrafe für Drogenschmuggel beträgt in den USA 15 Jahre.

Die im Februar in Washington festgenommene 31-jährige Emma Coronel Aispuro musste sich am Donnerstag vor Gericht verantworten.

Die Frau des berüchtigten mexikanischen Drogenbarons Joaquín «El Chapo» Guzmán hat sich schuldig bekannt, ihrem Mann beim Schmuggel von Rauschgift in die Vereinigten Staaten geholfen zu haben. Sie sei in allen drei Anklagepunkten schuldig, sagte die 31-jährige Emma Coronel Aispuro bei einer Gerichtsanhörung in Washington am Donnerstag. Das Urteil gegen die frühere Schönheitskönigin soll am 15. September verkündet werden. Ihr droht lebenslange Haft.