Tod eines Afroamerikaners

Frau von Ex-Polizist Derek Chauvin reicht Scheidung ein

Nach der brutalen Verhaftung mit Todesfolge wurde der Ex-Polizist Derek Chauvin wegen Mord und Totschlag festgenommen. Seine Frau hat sich von ihm getrennt.

Während der ehemalige Polizist Derek Chauvin hinter Gittern sitzt, hat seine Frau Kelly die Scheidung eingereicht. Ihr Anwalt schreibt in einem Statement: «Der Tod von Mister Floyd hat sie am Boden zerstört. Ihre Gedanken sind bei der Familie des Verstorbenen.» Das Paar hatte keine gemeinsamen Kinder, jedoch hat Kelly zwei Kinder aus einer früheren Ehe. Ihr Anwalt bittet darum, die Privatsphäre der Kinder zu wahren.

Kelly Chauvin wurde im Jahr 1974 in Laos geboren und floh mit ihrer Familie in die USA. Im Jahr 2018 gewann sie den Schönheitswettbewerb Mrs. Minnesota America 2018. In einem Interview mit der «Pioneer Press» sagte sie einst über ihren Mann: «Unter seiner Uniform ist er einfach ein Softie. Er ist ein Gentleman und öffnet mir immer die Türen und hält mir meinen Mantel.»

Bis zu 35 Jahre Gefängnis

Derek Chauvin wurde am Freitag verhaftet. Dem Ex-Polizisten werden Mord und Totschlag vorgeworfen. Ihm drohen nach den Gesetzen in Minnesota insgesamt bis zu 35 Jahre Haft. In dem am Freitag veröffentlichten Haftbefehl für den Ex-Polizisten hiess es, Chauvin habe sein Knie insgesamt acht Minuten und 46 Sekunden auf den Nacken Floyds gedrückt. In den letzten zwei Minuten und 53 Sekunden habe Floyd keine Lebenszeichen mehr gezeigt.