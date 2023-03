Frau von Ignazio Cassis betreute «Putin-Ärztin» bis zu ihrem Tod

Die Gynäkologin Natalia Thiebaud Kondratieva soll Putins geheime Kinder mit Turnerin Alina Kabajewa im Tessin zur Welt gebracht haben. Am Jahrestag des Krieges in der Ukraine ist sie in der Schweiz verstorben.

«Putin-Ärztin» Natalia Thiebaud Kondratieva wurde selbst in ihren letzten Jahren von Paola Rodoni Cassis, die Frau von Bundesrat Ignazio Cassis betreut: Erst am Dienstag identifizierten die Investigativjournalisten des unabhängigen russischen Medienunternehmens Proekt sie als «Putins Ärztin». Daraufhin stellt sich heraus, dass Thiebaud Kondratieva am Jahrestag des Krieges in der Schweiz starb.