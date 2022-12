WM 2022: Frau von verstorbenem Journalisten Grant Wahl nennt Todesursache

Der 49-jährige US-Sportjournalist Grant Wahl starb an der WM in Katar.

Grant Wahl starb mit 49 Jahren an der Fussball-WM in Katar.

Nun verschafft Grant Wahls Frau Céline Gounder endgültig Klarheit. In einer langen Nachricht bedankt sie sich für die Unterstützung, die sie erhalten habe. Sie schreibt auch, dass eine Autopsie an ihrem verstorbenen Ehemann vorgenommen wurde. Und diese kam zu folgendem Schluss: «Grant starb am Riss eines langsam wachsenden, unentdeckten Aneurysmas in der Aorta.»