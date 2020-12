Konstanz (D), Mitte Dezember 2020: Eine Frau aus dem Thurgau fiel einer Zollstreife auf, als diese vier Kartons vor einem Paketshop aus einem Auto lud. Bei der Befragung gab die 28-Jährige an, sie wolle Spirituosen an ein deutsches Auktionshaus senden. Die Ware hatte sie unangemeldet nach Deutschland eingeführt. Bei einer Kontrolle stellten die Ermittler fest, dass sich in den Kisten 27 Flaschen Whisky im Wert von mindestens 40’000 Euro befanden. Gegen die Frau wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.