«Fatphobisch» – Frau wechselt wegen dicken Nachbarn Sitz

Die junge Frau hatte einen Flug von Las Vegas nach New York gebucht und in einer Dreierreihe den mittleren Sitz erhalten. Links und rechts von ihr sassen je ein übergewichtiger Mann und eine Frau, die beide kaum Platz fanden. «Keiner von beiden konnte bequem sitzen und ich hatte jeweils ihre Schultern und Schenkel auf meinen», so die junge Frau. Also stand sie nach etwa eineinhalb Stunden auf und ging zu einer der Flugbegleiterinnen, um sie so diskret wie möglich um einen anderen Sitz zu bitten. Daraufhin wurde ihr eine Sitzgelegenheit ein paar Reihen weiter hinten zugewiesen und sie wechselte kommentarlos dorthin.