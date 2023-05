Baar: Frau will Anzeige machen – ist stattdessen Führerschein los

Am Freitagnachmittag fuhr eine Frau beim Polizeiposten in Baar vor.

Am Freitagnachmittag meldete sich kurz vor 16.30 Uhr eine 42-jährige Frau, die zuvor mit dem Auto vorgefahren war, beim Empfang der Polizeidienststelle in Baar und wollte eine Anzeige aufgeben.

Im anschliessenden Gespräch stellte ein Polizist bei der Frau deutliche Alkoholsymptome fest. Die in der Folge durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,69 Milligramm pro Liter, was umgerechnet knapp 1,38 Promille entspricht. Der Autofahrerin wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgenommen, heisst es in der Mitteilung der Zuger Polizei.