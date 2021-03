Luterbach SO : Frau will Hund retten und stürzt in Fluss – Polizei kann sie retten

In Luterbach SO stürzte ein Hund eine Böschung hinunter in die Emme. Die Halterin versuchte ihn zu retten und fiel ebenfalls in den Fluss. Die Polizei konnte die Frau schlussendlich retten.

1 / 3 Die Kapo Solothurn konnte die Frau retten. Kapo Solothurn Die Frau fiel in den Fluss, weil sie ihren Hund retten wollte. imago images/Symbolbild Die Szene spielte sich in Lauterbach, Kanton Solothurn, ab. Google Maps

Am Mittwochmittag war eine 69-jährige Frau in Luterbach mit ihrem Hund an der Emme unterwegs. Plötzlich stürzte der Hund eine steile Böschung hinunter in den Fluss. Beim Versuch, den Hund zu retten, rutschte die Frau aus und stürzte ebenfalls ins kalte Wasser. In ihrer misslichen Lage gelang es ihr noch, den Hund ans Ufer zu hieven und die Polizei zu alarmieren. «Sie selber konnte sich mit knapper Not in Ufernähe an einem Baum festhalten», sagt Bruno Gribi, Mediensprecher der Kapo Solothurn. Die Polizei konnte die stark unterkühlte Frau dann aus dem Wasser ziehen. Durch eine Ambulanzbesatzung wurde sie sofort medizinisch betreut und folglich in ein Spital gebracht. In der Zwischenzeit konnte sie dieses bereits wieder verlassen. «Dieser Vorfall nahm ein glückliches Ende, sowohl die Frau wie auch ihr Hund sind soweit wohlauf», so Gribi.