Oberdorf SO : Frau will Mann am Boden helfen – dieser packt plötzlich zu

Am Freitagabend wurde eine Frau von einem Unbekannten überfallen. Er versuchte einen sexuellen Übergriff.

Die Frau war auf der Langendorfstrasse unterwegs. Diese führt von Langendorf nach Oberdorf in Kanton Solothurn.

Eine Frau wurde am Freitagabend Opfer eines versuchten Sexualdelikts. Der Vorfall ereignete sich zwischen Oberdorf und Langendorf SO. Der unbekannte Täter hatte am Strassenrand gelegen. Als die Frau sich im näherte, packte er sie unvermittelt und versuchte einen sexuellen Übergriff.

Er trug reflektierende Schuhe

Das Opfer wehrte sich und flüchtete mit leichten Verletzungen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte. Der Polizei sind keine derartigen Fälle in der Vergangenheit bekannt, wie es auf Anfrage von 20 Minuten heisst.

Sie erliess eine Täterbeschreibung und bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Mann trug eine dunkle, aufgeplusterte Jacke, eine Mütze, Brille und offenbar reflektierende Schuhe. Wer Angaben zum Vorfall machen könne oder in dem Gebiet verdächtige Beobachtungen gemacht habe, solle sich melden.

