USA : Frau will Streit zwischen ihren Hunden schlichten und wird von ihnen getötet

Im US-Bundesstaat Texas kam es zu einem Drama. Eine 48-Jährige wurde von ihren eigenen Hunden angegriffen und tödlich verletzt.

Am vergangenen Freitag gerieten die beiden Hunde laut «Dailymail» in ihrem Garten in einen Kampf mit den Hunden ihres Nachbarn, so die Ermittler. Als die Frau eingreifen wollte, wandten sich ihre Hunde gegen sie und griffen sie an.