Kanton St. Gallen: Frau will Tankstelle ausrauben und flüchtet mit Red-Bull-Dose

Mit Stuhl auf Beschuldigte losgegangen

Eine weitere Angestellte erfuhr, was los war, nahm einen Stuhl und ging auf die Frau los. Diese wiederum zückte einen mitgebrachten Pfefferspray und sprühte die Angestellte an. Anschliessend wollte die Mitarbeiterin mit einem Desinfektionsstand verhindern, dass die Beschuldigte den Laden verlässt. Darauf zeigt sie der Angestellten ihr Sackmesser, damit sie aus dem Laden entkommen konnte, was ihr auch gelang.

In psychischer Notlage

Die Frau wurde nun per Strafbefehl verurteilt. Dies wegen der versuchten Erpressung, der Nötigung und eines geringfügigen Vermögensdelikts. Das Strafmass umfasst eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 30 Franken (3600 Franken) und eine Busse von 1000 Franken. Offenbar habe sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, was die Staatsanwaltschaft in der Härte der Strafe berücksichtigte.