Urnäsch AR – Frau wird auf Weg zum Auto von maskiertem Mann überwältigt

In den frühen Morgenstunden kam es am Samstag in Urnäsch AR zu einem schweren sexuellen Übergriff. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden folgte der unbekannte Täter seinem späteren Opfer um 05.15 Uhr vom Dorfzentrum in Richtung Zürchersmühle.