Niederlenz AG: Frau wird auf Zebrastreifen angefahren und 14 Meter weggeschleudert

Auf diesem Zebrastreifen wurde am Sonntagabend eine Frau angefahren.

Bei einem Unfall in Niederlenz AG wurde eine Frau schwer verletzt. Wie die Kantonspolizei Aargau gegenüber BRK News sagt, fuhr eine Lenkerin mit ihrem Auto am Sonntagabend gegen 20 Uhr von Lenzburg kommend auf der Hauptstrasse in Niederlenz. Dabei erfasste das Auto aus bisher unbekannten Gründen eine Fussgängerin auf dem Zebrastreifen.