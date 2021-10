St. Gallen – Frau wird bei Crash verletzt, Unfallverursacher widersetzt sich der Polizei

Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 19 Uhr beim Kreisel beim Spisertor in der Stadt St. Gallen. Wie auf den Unfallbildern ersichtlich wird, krachte der Lenker eines schwarzen Sportwagens seitlich in das silberfarbene Auto einer Lenkerin. Die Frau wurde bei der Kollision laut Polizeiangaben leicht verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.