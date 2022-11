St. Gallen: Frau wird drei Mal von eigenem Fahrzeug überrollt

Letztlich prallte das Auto ein weiteres Mal an einem Randstein ab und rollte ein drittes Mal über die am Boden liegende Frau.

Am Donnerstagnachmittag, kurz vor 13 Uhr, hielt eine Frau ihr Auto an der Lehnstrasse in St. Gallen an. Anschliessend stieg sie bei laufendem Motor aus, um laut der Stadtpolizei St. Gallen vermutlich etwas auszuladen. Dabei rollte das Fahrzeug in der Steigung rückwärts. Die 45-Jährige stellte sich hinter das Fahrzeug und versuchte, dieses aufzuhalten. Nach einigen Metern kam die Frau zu Fall und wurde vom Fahrzeug überrollt, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Freitag mitteilte.