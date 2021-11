Halloween-Bilanz – Frau wird in St. Gallen gegen verkleidete Kinder handgreiflich

In der Schweiz wird nach Halloween Bilanz gezogen. Im Kanton St. Gallen wurden nach Sonntagnacht fünf Sachbeschädigungen registriert, wobei teilweise Eier an Fahrzeuge und Hausfassaden geworfen wurden. Herumziehende Gruppen wurden auch auf gefährliche Gegenstände kontrolliert. Es mussten aber keine Sicherstellungen gemacht werden.

In der Stadt St. Gallen musste aber eine Patrouille in die Tschudistrasse ausrücken. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen waren drei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren auf Halloween-Rundgang. Als sie in einem Mehrfamilienhaus an einer Wohnungstür klingelten, erschrak eine 33-jährige Frau nach eigenen Angaben stark. Danach wurde sie gegenüber dem neun- und einem siebenjährigen Jungen handgreiflich. Die Kinder konnten flüchten und ihre Eltern informieren, die wiederum die Polizei riefen.