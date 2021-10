Luzern - Frau in Hauseingang vergewaltigt – Polizei sucht Mann mit Spitznase

Nachdem sie in die Neustadstrasse eingebogen war, vergewaltigte sie der Mann in einem Hauseingang.

In der Stadt Luzern ist am Freitagmorgen eine Frau an der Neustadtstrasse vergewaltigt worden.

Am Freitagmorgen um ca. 4 Uhr wurde in der Stadt Luzern eine Frau (35) von einem unbekannten Mann vergewaltigt. Sie befand sich auf dem Nachhauseweg im Gebiet der Langensandbrücke und der Neustadtstrasse, als sie bemerkte, dass sie verfolgt wurde. Der Unbekannte packte die Frau und vergewaltigte sie in einem Hauseingang, teilte die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag mit.