Täsch VS: Frau wird in ihrem Garten von einem Stein erschlagen

Eine Frau sass am Mittwoch gegen 10.45 Uhr in ihrem Garten in Täsch auf einem Stuhl. Ihre Tochter habe sich laut der Kantonspolizei Wallis zu diesem Zeitpunkt im Haus aufgehalten. Als sie dieses verlassen habe, habe

sie feststellen müssen, dass ihre Mutter von einem Stein am Kopf getroffen worden war. Sie alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Diese konnten jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen.



Der Stein sei aus bislang nicht bekannten Gründen den Abhang hinter dem Wohnhaus hinuntergerollt. «Kurz vor dem Haus schlug er auf der Strasse auf, bevor er in den Vorgarten der Verstorbenen geschleudert wurde», wie die Kantonspolizei Wallis weiter mitteilt. Bei dem Opfer handelte es sich um eine 82-jährige Walliserin. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.



Im Einsatz standen die Kantonspolizei Wallis, die Regionalpolizei Zermatt, der Kantonale Walliser Rettungsorganisation, die Air-Zermatt und ein Notarzt.