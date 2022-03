Bern Wankdorf : Frau wird nach Brand in Wohnung leblos aufgefunden

In einem Wohnblock beim Bahnhof Wankdorf hat es am Montagmorgen gebrannt. Im Zuge der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung eine leblose Frau.

1 / 2 In einem Wohnblock im Berner Wankdorf brach am Montagmorgen ein Feuer aus. News-Scout Im Zuge der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte im Inneren der Wohnung eine leblose Frau, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. 20min/Simon Glauser

An der Wankdorffeldstrasse in Bern kam es am Montagmorgen zu einem Brand in einem Wohnblock. Im Zuge der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte im Inneren der Wohnung eine leblose Frau, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Es konnte nur noch deren Tod festgestellt werden. Die Verstorbene ist formell noch nicht identifiziert, es bestehen aber konkrete Hinweise zu ihrer Identität. Es dürfte sich demnach um eine Bewohnerin der Wohnung handeln.

Eine zweite Frau, die ebenfalls in der Wohnung wohnhaft war, hatte die Wohnung selbstständig vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen können. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht.

Die Kapo Bern hat Ermittlungen zu den Umständen und der Ursache des Brandes aufgenommen.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.