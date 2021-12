Biel – Frau wird von Taxi überrollt und stirbt an Verletzungen

Eine Frau kam am Samstagabend gegen 18.15 Uhr bei einem Unfall im Quartier Mett ums Leben. Nach Angaben der Kantonspolizei Bern war sie aus einem Taxi ausgestiegen und stürzte aus noch ungeklärten Gründen. Das Taxi fuhr in dem Moment wieder los und überrollte die Frau, die dabei unter dem Auto eingeklemmt wurde. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten am Unfallort an der Gottfried-Reimann-Strasse nur noch den Tod der Frau feststellen.