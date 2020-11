Die Autofahrerin wurde seit Anfang Mai sechsmal auf der Autobahn A7 von einer Geschwindigkeitsmessanlage erfasst. Die damals unbekannte Frau wurde mit bis zu 179 km/h geblitzt und hatte jeweils gefälschte Kontrollschilder am Auto montiert, wie die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.

Die Kantonspolizei Thurgau leitete Ermittlungen und Überwachungsmassnahmen ein, die am Dienstag schliesslich zur Festnahme der Frau führten. Eine Patrouille entdeckte das gesuchte Auto kurz vor 4 Uhr auf der A7 bei Frauenfeld und konnte die 56-jährige Schweizerin aus dem Kanton Zürich bei Bonau anhalten und festnehmen.