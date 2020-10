Prozessbeginn

Ein Ehepaar steht am Montag wegen Vergewaltigung und Mordversuch vor dem Bezirksgericht Zürich. Die erste Anklage betrifft einen heute 48-jährigen Pflegehelfer. Der Kosovare soll zwischen Dezember 2017 und April 2018 seine 53-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Zürich-Nord dreimal vergewaltigt haben. Zudem soll der Mann die Frau immer wieder geschlagen haben.

In der zweiten Anklageschrift geht es um versuchten Mord und betrifft die Ehefrau. Der ebenfalls im Pflegebereich tätigen Landsfrau wirft der Staatsanwalt vor, am Abend des 5. April 2018 dem Mann einen Gifttrank in der Wohnung verabreicht zu haben.

Als die Ehefrau am nächsten Morgen bemerkte, dass der Mann noch am Leben war, legte sie dem Schlafenden ein Netzkabel um den Hals und zog kräftig zu. Nur die beiden Kinder, welche durch den Lärm aufgeschreckt wurden und ins Zimmer stürmten, konnten die tödliche Strangulation verhindern, heisst es in der Anklageschrift.

Der Grund für den versuchten Mord war jedoch nicht Rache wegen der Vergewaltigungen, sondern der Umstand, dass der Ehemann in Kosovo eine wesentlich jüngere Freundin hatte. Diese wollte er in die Schweiz holen und heiraten. Zudem besass er in seinem Heimatland drei Häuser und ein Grundstück im Wert von 170’000 Euro. Die Ehefrau befürchtete, dass der Mann das Geld bei einer Scheidung für sich brauchen würde.

Nicht genug: Neben den beiden Hauptanklagepunkten wirft die Staatsanwaltschaft dem Ehepaar noch Sozialhilfebetrug vor. Es soll die Stadt Zürich um rund 33’000 Franken betrogen haben; die Ehefrau wird zusätzlich noch wegen Pfändungsbetrug in ähnlicher Höhe angeklagt.