Kirchberg BE - Frau (54) will Jugendlichen aus der Emme retten und ertrinkt selber

Eine Frau geriet in der Emme bei Kirchberg in eine Wasserwalze. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarb sie noch vor Ort. (Symbolbild)

Am Mittwochnachmittag hat sich in der Emme bei Kirchberg ein tödlicher Badeunfall ereignet. Eine Frau sprang in den Fluss, um einem Jugendlichen zu Hilfe zu kommen. Dabei geriet sie in eine Wasserwalze und wurde in der Folge unter Wasser gezogen. Drittpersonen gelang es, die Frau aus dem Wasser zu retten. Trotz sofortiger Reanimation – sowohl zuerst durch Ersthelfer als auch durch die sofort ausgerückten Rettungskräfte – starb die 54-jährige Schweizerin vor Ort.