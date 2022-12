Muttenz BL : Frau wollte ihren Hund gleich zwei Mal verhungern lassen

Als der Hund am 27. Juni aufgefunden wurde, wog er noch «lebensbedrohliche» 10,1 Kilo. Das Normalgewicht des Hundes soll gemäss Strafbefehl der Baselbieter Staatsanwaltschaft bei 16 bis 17 Kilo gelegen haben. Seine Halterin habe zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt einfach aufgehört ihn zu füttern. Ausserdem habe sie ihn auch vom Katzenfutter abgeschnitten, das in der Wohnung frei zugänglich gewesen sei. «Sie tat es im Wissen darum, dass der Hund schliesslich verhungern würde», so die Staatsanwaltschaft.

Tierhalteverbot als letztes Mittel

Dieses letzte Mittel kommt erst zum Zug, wenn mildere Massnahmen nicht fruchten. «Ein Tierhalteverbot ist ein schwerwiegender Eingriff in die Rechte eines Tierhalters», so Kantonstierärztin Marie-Louise Bienfait. Mildere Massnahmen können etwa die Anordnung regelmässiger Tierarztbesuche oder die Reduktion der Anzahl an Tieren sein. Es müsse darum in jedem Einzelfall geprüft werden, ob mit weniger einschneidenden Massnahmen eine tierschutzkonforme Tierhaltung sichergestellt werden könne.